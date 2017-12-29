Неожиданная находка на дне озера в Мадриде

В парке Каса-де-Кампо в Мадриде началась реконструкция озера. Для этого уровень воды был понижен, а на дне водоёма оказался тайник с наркотиками.

Несколько водонепроницаемых мешков с наркотическими веществами были спрятаны неподалёку от Информационного экологического центра. Работники незамедлительно сообщили о находке в полицию. Конструкция тайника представляла собой сложную систему из верёвок, затворов и ловушек, которая позволяла хранить наркотики под водой. По словам очевидцев, пакеты были надёжно закрыты, а верёвки использовались для того, чтобы погружать и доставать их.

Пока точных данных о том, какое именно вещество находилось озере, нет. В полиции проводят соответствующие исследования. По информации El Mundo, это мог быть кокаин или гашиш.

Помимо наркотиков на дне озера также был найден пистолет. Сейчас выясняется, использовалось ли это оружие для совершения каких-либо преступлений.

На дне озера были обнаружены и другие предметы: часы, фотоаппараты, мобильные телефоны, игрушки, монеты, мусорные вёдра, автомобильные колёса, а также большое количество пластиковых и деревянных стульев и бутылок – последствия крупной драки между английскими и испанскими фанатами несколько лет назад.