Немец спровоцировал аварию туристического паровозика на пляже Пальмы

Испанская полиция задержала 34-летнего немецкого туриста, который спровоцировал аварию с участием экскурсионного паровозика на пляже Пальмы и нанёс ущерб в 1000 евро.

Как сообщается в заявлении полиции, задержанный и его спутник отцепили один из вагонов, что стало причиной разрыва в электрической системе. Инцидент произошёл 2 октября около 17:00, когда на паровозике ехала группа туристов. Во время одной из остановок хулиганы разъединили сцепку. Когда водитель попытался тронуться, произошёл сбой.

Отмечается, что если бы замок открыли во время движения, то отцепленные вагоны с пассажирами бесконтрольно катились бы в зоне с большим скоплением людей и последствия могли бы быть очень серьёзными.

Полиция также работает над тем, чтобы установить личность второго хулигана.