Немец провёл два дня в пещере на Коста-дель-Соль без воды и еды

Немецкого туриста спасли из пещеры на Коста-дель-Соль, в которой он застрял почти на двое суток без еды, воды и тёплой одежды.

23-летний немец отдыхал в Михасе (Малага) и решил отправиться на прогулку в окрестностях Rancho de la Paz, которые известны большим количеством пещер. Утром 19 августа молодой человек поделился своими планами с соседом, сообщив, что собирается пофотографировать местность. После того как на следующий день он не вернулся, его сосед обратился в полицию.

Агенты Гражданской гвардии обыскали несколько пещер, прежде чем нашли пропавшего туриста. Молодой человек предположительно упал вниз через небольшую щель и не смог самостоятельно выбраться.

В пещере он провёл более 36 часов. Когда его нашли, он был слаб и дезориентирован, но серьёзно не пострадал.