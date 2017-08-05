Неизвестные организовали птицам побег из зоопарка Барселоны

Неизвестные незаконно проникли на территорию зоопарка Барселоны после его закрытия. Они сломали замок в птичьем вольере, в результате чего 17 пернатых оказались на воле.

В 21:35 в зоопарке сработала сигнализация, после чего к вольеру, где живут 63 птицы разных видов, прибыла охрана, которая обнаружила лишь открытую дверцу и повреждённый замок. Нарушители к этому времени скрылись, не оставив никаких следов. В зоопарке полагают, что они перелезли через забор, а замок сломали с помощью камня.

Среди пропавших птиц - чибис, красный ибис, колпица и каравайка. Зоопарк занимается воспроизводством и возвращением некоторых из этих видов в дикую природу.

Как сообщила администрация зоопарка, персоналу центра уже удалось обнаружить 5 из 17 пропавших особей. Отмечается, что птицы, которые находятся на воле, не представляют какой-либо угрозы для человека. Их поиски продолжаются.