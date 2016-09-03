Небольшие ЧП спровоцировали панику в метро Мадрида и Барселоны

В метро Мадрида и Барселоны произошли похожие случаи массовой паники, вызванные незначительными происшествиями. В первом случае заискрили провода, а во втором нетрезвый пассажир спрыгнул на рельсы. Однако в обеих подземках эти ЧП послужили поводом для серьезных волнений – людям показалось, что происходит теракт.

В Мадриде в четверг около 22:00 пассажиры станции Mendez Alvaro несколько минут пытались в панике спастись бегством после того, как некоторые из них услышали, как им показалось, звуки выстрелов и разбивающегося поезда. На самом деле это были неполадки в проводке на шестой линии метро, провода заискрили и это было похоже на звуки выстрелов, которые сопровождались запахом гари.

Аналогичная ситуация произошла в метро Барселоны, где люди в массовом приступе паники пытались покинуть платформу станции Sagera. Многие из них даже не могли объяснить, от чего бегут, однако общее движение, крики и шум заставили их думать, что происходит террористическая атака. Несколько десятков пассажиров даже перепрыгнули через турникеты, чтобы поскорее сбежать. На самом деле пьяный пассажир решил спрыгнуть на пути. Это вызвало панику и остановило движение в метро с 19:20 до 19:27.