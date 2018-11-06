Не менее 17 нелегалов утонули в Гибралтарском проливе за сутки

По меньшей мере 17 нелегальных мигрантов погибли в понедельник в водах у берегов Мелильи и Барбате (Кадис) в попытке пересечь Гибралтарский пролив. 13 из них утонули, ещё четверо разбились, после того как их лодка налетела на скалы.

В Мелилье 93 человека были найдены живыми. На двух лодках они направлялись в сторону Пиренейского полуострова. В службе морского спасения сообщают, что одну лодку обнаружили в 12 милях от острова Альборан, вторую – в 18 милях к северо-востоку от мыса Трес-Форкас. Патрульное судно высадило на берег Мелильи 80 нелегалов из стран к югу от Сахары: 75 мужчин и 5 женщин, которых доставили в центр временного пребывания. Кроме того, из воды извлекли девять тел мужчин. Ещё четырёх человек пытались спасти на берегу прибывшие бригады медиков Красного креста, но они всё же скончались.

Ещё четверо мигрантов предположительно марокканского происхождения погибли в ста метрах от берега Каньос-де-Мека (Кадис). Деревянная лодка, на которой они плыли, разбилась о скалы и более 40 человек оказались в воде. Точное количество пассажиров неизвестно. Часть выживших сумела самостоятельно добраться до берега. Их крики о помощи услышал местный житель, который вызвал Гражданскую гвардию. Некоторых погибших вытащили из воды сами нелегалы, другие тела обнаружили спасатели. Живыми были найдены 22 человека, но в полиции полагают, что выживших могло быть больше, и они попытались скрыться. С другой стороны, не исключено, что число погибших вырастет, поскольку тела могли уйти ко дну.

Правозащитники сообщают, что с начала года в водах Гибралтарского пролива погибли или пропали без вести более 500 мигрантов.