Над Средиземным морем пролетел огненный шар

Обломок астероида стал причиной возникновения огненного шара, который в четверг утром пролетел над Средиземным морем в районе побережий Валенсии и Балеарских островов. Как сообщают информационные агентства Испании, это явление можно было наблюдать в 5:22. Его зафиксировали датчики, установленные в астрономическом комплексе Ла-Ита в окрестностях Толедо.

Анализ, проведенный профессором Университета Уэльвы Хосе Марией Мадьево, показал, что огненный шар возник в связи с резким входом обломка астероида в атмосферу Земли. Он двигался со скоростью примерно 140 000 км/ч и раскалился при контакте с атмосферой, что и стало причиной необычного феномена. Огненный шар возник на высоте 100 километров над уровнем моря и исчез на высоте примерно 52 километров.