На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла

Как сообщается на официальном сайте Национального географического института, землетрясение было зарегистрировано в 06:38 утра, его очаг находился на глубине 25 км. Подземные толчки ощущались в муниципалитетах на юге острова: в Адехе, Ароне и Сан-Мигеле, при этом сообщений о каких-либо повреждениях в экстренные службы не поступало.

Немногим позже, в 06:58, в географическом институте зарегистрировали ещё одно землетрясение меньшей мощности. Его сила составляла 1,5 балла, а очаг располагался на глубине 18 км.

В Национальном географическом институте и Вулканологическом институте Канарских островов продолжают изучать природу участившихся с прошлой недели подземных толчков на Канарских островах.