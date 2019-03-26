На юго-востоке Испании произошло землетрясение силой 4 балла

Землетрясение магнитудой 4 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано Национальным географическим институтом 24 марта в 17:16 на территории провинций Аликанте и Мурсия.
В результате толчков никто не пострадал, и материального ущерба также нанесено не было.
Очаг землетрясения находился на глубине 8 км неподалёку от Торревьехи, на расстоянии 42 км от Аликанте и 60 км – от Мурсии.
Толчки ощущались в Эльче, Санта-Пола, Аликанте, Альморади, Торревьехе, Кревильенте, Кампельо, Гуардамар-дель-Сегура, Мучамеле, Новельде, Сан-Мигель-де-лас-Салинас, Сан-Висенте-дель-Распеч, Алькое, Аспе, Бенехусаре, Бенидорме, Дении, Эльде, Пертрере, Картахене и Мурсии.
В спасательной службе рассказали о получении ряда звонков от жителей разных муниципалитетов провинции с сообщением о землетрясениях. Тем не менее, выезда бригад не потребовалось.
В правительстве Валенсии сообщили, что на линию 112 поступило 37 звонков, а экстренные службы Мурсии получили 7 звонков.Темы: Происшествия Аликанте Мурсия