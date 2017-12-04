На юго-востоке Испании произошло землетрясение магнитудой 4 балла

По данным Национального географического института (IGN), очаг землетрясения находился на глубине 12 километров в городе Каудете (Альбасете), население которого составляет около 10 тысяч человек. В IGN отмечают, что землетрясение, зарегистрированное в 09:47, было поверхностным, толчки были наиболее интенсивными в окрестностях Каудете, но ощущались и в соседних районах: Альмансе (Альбасете), Вильене (Аликанте), Фонт-де-ла-Фигера (Валенсия), Мохенте (Валенсия) и Йекле (Мурсия).

Местные жители писали о землетрясении в социальных сетях, однако сообщений о каком-либо ущербе не поступало.

В службе 112 сообщили, что в Каудете были эвакуированы учащиеся трёх школ и детского сада, здания которых были повреждены из-за сейсмической активности. В одной из школ разбиты окна, образовались трещины на стенах, обвалился кусок потолка. Пострадавших нет.

Это уже третье землетрясение в Альбасете за последнюю неделю. 27 ноября были зафиксированы толчки магнитудой 3,2 и 2,2 балла с эпицентром в Вильярробледо.