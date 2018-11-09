На юге Испании задержали дайверов, которые ныряли за мешками с кокаином

Испанская полиция задержала двух человек, которые погружались под воду в Альхесирасе (Кадис) вместе с погибшим в сентябре дайвером. Предположительно группа ныряла за мешками с кокаином.

Тело мужчины искали десять дней. Его спутников обвиняют в убийстве по неосторожности.

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции, задержанные пока находятся в следственном изоляторе.

18 сентября около 23:15 экипаж судна сообщил, что потерял из вида одного из дайверов, совершавших погружение в районе пляжа Getares. С этого момента полиция начала расследование. Агенты взяли показания у двух других дайверов, но они давали путаные и противоречивые сведения, особенно касательно местонахождения тела. Позже также выяснилось, что их показания расходятся с метеорологическими данными.

В полиции отмечают, что на записях с камер видеонаблюдения в порту видно, как один из аквалангистов погружается под воду, чтобы поднять на поверхность пакеты с кокаином. Отмечается, что речь идёт о хорошо подготовленных дайверах, которые использовали дорогое оборудование.