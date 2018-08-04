На туриста в Барселоне напали уличные торговцы

Туристу из США, отдыхавшему в Барселоне, понадобилась медицинская помощь после столкновения с группой уличных торговцев.

Как сообщили в полиции, мужчина заметил, как торговцы ругаются с женщиной, которая не смогла проехать с детской колёской среди разложенных на земле товаров и упрекнула в этом «мантерос». Американский турист вступился за женщину, но в результате сам пострадал. Один из торговцев нанёс мужчине удар пряжкой от ремня и попал в область бедренной артерии, в связи с чем у туриста началось сильное кровотечение.

Медики из службы экстренной помощи незамедлительно оказали мужчине помощь и доставили его с лёгкими травмами в больницу Hospital Clínic. Как стало известно, в скором времени его выписали.

Полиция начала расследование. Агенты также разыскивают самого пострадавшего, чтобы он официально подал заявление на нападавших.