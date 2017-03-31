На Тенерифе мощная волна унесла в открытое море троих отдыхающих

Спасательные службы подтвердили, что в среду вечером они обнаружили тела 35-летнего мужчины и 60-летней женщины. По-прежнему ведутся поиски третьего человека, которого, по словам очевидцев, также затянуло в море волной. В момент инцидента погибшие купались в естественных соленых бассейнах неподалеку от местечка Пуэрто-де-Сантьяго на севере острова. Представители Гражданской гвардии подтвердили, что одной из жертв оказался 35-летний житель Тенерифе. Погибшая женщина была туристкой, прибывшей на остров из материковой части Испании.