На Тенерифе из-за шторма пришлось эвакуировать людей из зданий

Сильный шторм обрушился на остров Тенерифе в выходные и нанёс серьёзный материальный ущерб зданиям и инфраструктуре.

В муниципалитетеТакоронте на севере острова из-за сильных волн пришлось эвакуировать жильцов комплекса Mar y Sol в районе Меса-де-Мар. По соображениям безопасности был ограничен доступ в 67 квартир на трёх этажах в корпусе A и на пяти в корпусе B. Также были залиты водой зоны общего пользования.

В районе Эль-Прис затопило помещения, расположенные на нижних уровнях зданий. Кроме того, были повреждены участки, где проводятся ремонтные работы по укреплению ограждений на побережье.

Начиная с субботы, местные власти отслеживают развитие ситуации и поддерживают постоянный контакт с полицией, Гражданской обороной и Гражданской гвардией.

В понедельник начались работы по уборке и оценке ущерба.