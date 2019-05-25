На севере Испании объявился «призрак с ружьем»

Интернет облетела фотография, сделанная 36-летней женщиной на севере Испании, в заброшенном поселке Ормиседо (провинция Бургос). На снимке видна тень человека, держащего в руках нечто, похожее на ружье.
Снимок обнародовала 20-летняя Мика. А свидетелями необычного явления стали её тётя-фотограф и тётин бойфренд. Пара прогуливалась ночью возле руин церкви в Ормиседо и внезапно «почувствовала необъяснимый холод». Одновременно в кустах послышались звуки - «как будто там кто-то очень быстро бегал».
Фотографию сделала тётя Мики. В этот момент её бойфренд стоял слева и светил фонарём. Никто из них не мог отбрасывать тень, заявила Мика. И в доказательство даже набросала рисунок, где видно, кто где стоял.
Ормиседо - покинутый людьми поселок. Последняя семья уехала отсюда в 1959 году.Темы: Происшествия