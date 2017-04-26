На протяжении вот уже нескольких дней на севере Испании бушуют лесные пожары, сообщают информационные агентства страны. В Астурии, где возгорания возникли в прошлую среду и сохраняются по сей день из-за отсутствия осадков и высокой температуры воздуха, ситуация постепенно стабилизируется, однако активными по сей день остаются 12 очагов возгорания.

Одним из последних под контроль был взят пожар в окрестностях водохранилища в муниципалитете Грандас-де-Салиме на юго-западе региона. Согласно первичным оценкам, площадь пострадавшей от огня поверхности составит более 500 гектаров. Прибывший на место советник правительства Астурии Гильермо Мартинес призвал население к ответственному поведению и содействию в поиске виновных пожара.

В свою очередь, в Кантабрии активными остаются 4 из 18 зафиксированных в понедельник возгораний. Впрочем, очаги их расположены вдали от границ населенных пунктов: : как сообщили в своем пресс-релизе представители региональной власти, угрозы для населения они не представляют. Процесс тушения затрудняются сложности с доступом нарядов в высокогорные районы. В общей сложности с прошлой среды в Кантабрии было зафиксировано 103 возгорания.

Что касается Галисии, то лесной пожар в муниципалитете Собе (провинция Луго), от которого пострадало более 120 гектаров земли, был локализован в понедельник днем. Пожар в населенном пункте Сервантес удалось взять под контроль, а возгорание в Куаледро (провинция Оренсе) также был потушен в понедельник.