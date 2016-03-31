На север Испании обрушилась непогода

Пока жители центральных и южных районов Испании наслаждались первым весенним солнцем, на север страны обрушилась непогода. В северо-западной Ла-Корунье было зафиксировано одно из самых серьезных наводнений за всю историю города: в минувшую среду сотни людей были эвакуированы из своих домов на лодках. Особенно пострадал расположенный неподалеку городок Сада, где спасательные службы эвакуировали 200 человек. Он был объявлен зоной стихийного бедствия. В четверг по мере снижения уровня воды были начаты работы по ликвидации последствий.

«Мы заметили, что вода начала подниматься, около 7:00», - рассказала местная жительница Джессика Фрага, которую эвакуировали из дома на лодке вместе с двумя детьми. Мать пятилетнего мальчика Эстефания Эндрино также решила покинуть дом вместе с ребенком.

Кроме того, от удара стихии пострадал муниципалитет Карбальо, где были эвакуированы три человека. На него обрушился один из самых сильных в регионе дождей – объем осадков достигал 70 литров на квадратный метр.

Другим районам Испании также не слишком повезло с погодой. Во многих городах в ночь со среды на четверг заметно понизилась температура воздуха. В некоторых районах, например, в Вальядолиде и Бургосе, выпал снег.

Сильные дожди стали причиной еще одного инцидента, произошедшего в минувшую среду в Понферраде (Леон). 13-летнего мальчика унесло потоками воды, когда он пытался достать мяч из реки Силь. Спасатели нашли его тело и вытащили 17-летнего брата погибшего, который пытался оказать ему помощь.