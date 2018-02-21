На пути из Сирии в Европу перехвачены шесть испанских джихадистов

Правоохранительные органы и спецслужбы европейских государств, включая Испанию, ведут усиленный контроль за передвижениями джихадистов, которые покидают Сирию и пытаются вернуться в Европу.

Как сообщает издание ABC, в попытке попасть в Западную Европу были задержаны шесть испанцев-джихадистов и одна семья, которая уже находились на территории Турции. Их задержание стало возможным, благодаря специальной системе обмена информацией, которую используют спецслужбы разных стран для отслеживания передвижения членов ДАИШ.

Испанские правоохранители заверяют, что с момента потери джихадистами контроля над «столицей» «Исламского государства» Раккой, ни одна попытка боевиков вернуться в Испанию не увенчалась успехом.

Возвращение «иностранных бойцов» в Европу представляет опасность тем, что они могут заниматься подготовкой новобранцев.

За четыре года в ряды ДАИШ вступило до 40 тысяч человек из 120 стран мира, более 5 тысяч – из Европы. По данным ABC, до зоны конфликта добрались 230-240 испанцев, 23 из которых – женщины. Они имеют преимущественно марокканское происхождение, но являются гражданами Испании или обладателями испанского вида на жительство. При этом по состоянию на ноябрь прошлого года 47 испанских джихадистов числились погибшими, на данный момент эта цифра может превышать 70 человек.