На поле под Таррагоной появился загадочный круг

На одном из полей провинции Таррагона появился странный круг, сформированный растущей в другом направлении травой, сообщает La Vanguardia. У этого феномена, который на протяжении нескольких дней наблюдают и фотографируют жители местечка Санта-Колома-де-Керальт, логического объяснения пока нет.

Первым аномалию заметил автор блога Tribus de la Segarra Жоан Монтагут, который написал о ней в начале марта. "Когда мне рассказали об этом необычном круге, я отправился на место событий, чтобы сфотографировать его. Форма действительно была заметна, однако в меньшей степени, чем на снимках с воздуха", - отметил Монтагут. Он обратился за помощью в специализированную фирму Startap.cat, которая полторы недели назад сделала серию снимков с помощью дрона. На них четко видна геометрическая фигура, сформированная растениями на поле.

Автор блога и владельцы земель не хотят спекулировать возможными причинами этого необычного явления и не исключают возможности того, что это была просто шутка. “Впрочем, стоит учитывать, что уложить траву в другом направлении в форме идеального круга – задача непростая, поэтому этот розыгрыш был бы крайне продуманным и проработанным", - отмечают они. Собственники участка также отмечают, что до этого года не замечали подобных явлений и не могут сказать, наблюдались ли они раньше.

"Мы не можем определить причины появления круга, однако можем подтвердить, что рядом с ним энергетическое поле меняется", - подчеркнула архитектор Ассумпсьо Виласека, которая посетила Санта-Колома-де-Керальт с целью определения характеристик этой странной фигуры. "Мне пока не удалось нарисовать его форму с точки зрения энергетики, однако я изучила данный район с помощью магнитометра", - отметила Виласека. Впрочем, она также добавила, что вышеупомянутые различия нельзя назвать странными: "Земная кора неоднородна, и подобные изменения встречаются довольно часто".

Растущая трава начинает понемногу закрывать мистический круг, а пока местные жители и владельцы земель ждут следующего посева, чтобы проверить, повториться ли этот необычный феномен.