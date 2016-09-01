На пляже в Малаге снова нашли груз гашиша

Этим летом после шторма к берегам Малаги нередко подплывают грузы контрабандистов. Регулярно на местные пляжи море выбрасывает тюки с гашишем. Так, в конце июля отдыхающие нашли пакет с наркотиками на пляже Ла-Малагета, и с тех пор было обнаружено по крайней мере еще 15 подобных на разных пляжах Малаги.

Последний был найден на пляже Эль-Морче в Торрокс-Коста. Он был замечен двумя судами компании Servimar, выполнявшими работы по уборке для муниципалитетов в Коста-дель-Соль. Корабли передали сообщение Гражданской Гвардии. Пакет весил 40 килограммов. Проверка показала, что груз был старым, однако внутри имелись неповрежденные наркотики.

Координатор компании Servimar Мануэль Ривас заявил, что суда не стали загружать пакет с наркотиками на борт, а сразу обратились к органам правопорядка.

В середине июля купальщица нашла упаковку в 30 килограммов в Фуэнхироле. 10 августа был обнаружен пакет в 36 килограммов на пляже Ла-Калета и передан полиции. Через три дня – еще три тюка. Один - полный - в Велес-Малага и еще два пустых в Ринкон-де-ла-Виктория.

Испанская армия и полиция напоминают, что присваивание наркотика является преступлением. Тем, кто обнаруживает подобный, тюк рекомендовано незамедлительно обратиться в органы государственной безопасности.