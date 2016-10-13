На пляже в Ла-Корунье обнаружена самка гигантского кальмара

Жители муниципалитета Маньон в Ла-Корунье обнаружили на пляже Барес самку гигантского кальмара весом 105 килограмм. Как сообщают информационные агентства Испании, она могла погибнуть от ран, полученных в схватке с другим животным.

Особь рода Architeuthis была обнаружена в водах пляжа Барес местыми жителями, которые сообщили о своей находке в Центр координации исследований морских млекопитающих Галисии (CEMMA). Животное было перевезено в "Парк жизни" в астурийской Луарке, где будет проведено вскрытие. По словам директора парка и председателя экологической организации CEPESMA Луиса Лариа, это уже четвертый экземпляр, доставленный в вышеупомянутый центр за текущий год.

Лариа опроверг предположение о случайной поимке кальмара и заверил, что по всем признакам речь шла о "битве подводных титанов". "Мы располагаем сведениями только об одном подобном нападении, когда животное было найдено в водах пляжа Мерон в Вильявисиосе", - отметил директор CEPESMA. Вероятно, полученные в схватке раны оказались столь серьезными, что умирающая самка кальмара медленно поднялась на поверхность, откуда течения унесли ее на пляж Барес.

"Жизнь гигантских кальмаров, сложная и неизученная с точки зрения их социального поведения и многих других аспектов, так и останется для нас загадкой, если мы не будем изучать их останки. Очень важно, чтобы нас немедленно информировали о подобных находках, дабы мы могли исследовать их", - заключил Лариа.