На пляжах Барселоны продают коктейли с кишечной палочкой

Гражданская и Городская гвардия Барселоны провели инспекции, в результате которых подтвердилось, что покупка напитков у нелегальных торговцев на пляжах может обернуться проблемами со здоровьем.

Агенты изъяли ряд продуктов, которые используются для изготовления коктейля мохито, продажа которого с рук распространена в туристических местах. Анализ показал, что они содержат кишечную палочку, которая может вызвать гастроэнтерит и другие заболевания.

Службе защиты природы (Seprona) удалось установить, что ингредиенты для коктейлей, в том числе, лёд и мяту, прятали в контейнерах для мусора и в канализации вблизи пляжей.

В некоторых пробах был также обнаружен неизвестный порошок зелёного цвета. Предположительно его добавляли, чтобы придать напитку вкус и цвет. Вещество также было направлено на анализ.

Проверки санитарно-гигиенических условий затронули, в первую очередь, район Барселонета, включая пляж и его окрестности. Было установлено, что коктейли продавали частные лица, не принадлежащие ни к одной компании или заведению. Полиция установила личность 18 человек, причастных к торговле. Среди них пакистанцы, индийцы и румыны. Помимо административных нарушений, связанных с отсутствием необходимых разрешений и лицензий, на них было заведено дело о преступлениях против общественного здоровья.