На окраине Аликанте нашли брошенную машину с трупом в багажнике

В среду, 6 февраля, в Аликанте обнаружили труп неизвестного мужчины, который был спрятан в багажнике автомобиля. Полиция пытается выяснить, связан ли этот случай с перестрелкой, произошедшей в декабре в городе Петрер.

Автомобиль стоял на дороге в районе Сан-Габриэль в столице провинции. Тело нашли агенты полиции, которые решили проверить брошенную машину.

Пока личность погибшего не установлена. Тело доставили в Институт судмедэкспертизы, чтобы провести вскрытие и установить причину смерти.

Следователи полагают, что мужчина мог быть одним из участников декабрьской перестрелки двух банд наркоторговцев. В ней участвовали по меньшей мере пять человек испанской и колумбийской национальности. Двое из них были ранены, один скончался. В ходе расследования в одном из домов в Петрере была обнаружена лаборатория по производству кокаина, а также изъято оружие и боеприпасы.