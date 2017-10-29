На необитаемом острове обнаружен россиянин, потерпевший кораблекрушение на пути в Испанию

Выложенный из мха призыв о помощи спас жизнь 30-летнему россиянину, который пытался на паруснике добраться из Швеции в Испанию. Спасатели нашли его на маленьком острове у восточного побережья Швеции.

Служба спасения Управления судоходства Швеции и Береговая служба после двухдневных поисков обнаружили близ острова Харстена у восточного побережья Швеции потерпевшего крушение россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

30-летний мужчина в минувший понедельник отправился на паруснике из Стокгольма в Испанию. Последний раз родственники говорили с ним в среду. После того как путешественник, которого описывают как опытного моряка, в очередной раз не вышел на связь, они обратились к шведским спасателям.

Поиски начались в среду, пропавший мужчина был обнаружен в пятницу в 15.38 мск. Он выложил мхом на скалистом берегу слово Help ("помогите"), а когда самолет спасателей приблизился к острову, россиянин махал им ярким спасательным жилетом.

Потерпевший крушение доставлен в университетский госпиталь города Линчёпинга, травм у него нет.

"Этот человек говорит по-русски, с ним немного трудно общаться. Но он в хорошем настроении, в вертолете он даже не попросил одеяло, - рассказал руководитель спасательной операции Ларс Блум. - На море был шторм. Парусник налетел на камень, а потом он [моряк] доплыл до берега".