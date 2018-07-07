На Майорке задержана банда пляжных воров

Испанская полиция задержала семерых воров, которые орудовали в районе пляжа Пальмы. Жертвами банды становились преимущественно туристы, у которых похищали имущество, пока они спали или купались в море.

Как сообщили в полиции, двое задержанных – румыны в возрасте 26 и 42 лет, ещё двое – армяне 59 и 60 лет, а остальные – испанцы в возрасте около 30 лет. Среди членов банды четверо мужчин и трое женщин.

Злоумышленники крали рюкзаки и сумки, пользуясь моментами, когда отдыхающие теряли вещи из поля зрения или утрачивали бдительность. Воров удалось задержать, благодаря тому, что полиции было известно о схеме, которую они использовали, в связи с чем в пляжной зоне был усилен контроль.