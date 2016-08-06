На Майорке с крыши спасательной вышки сняли заснувшего туриста

Его обнаружили сотрудники муниципальной службы, вышедшие на уборку пляжа утром. Им не удалось разбудить туриста, и тогда они вызвали спасателей, которые сняли его с крыши. Британец находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить, как оказался наверху. Его товарища нашли спящим на тротуаре.

Прошлым летом британских полицейских отправили в Магалуф для патрулирования в надежде на то, что их присутствие позволит несколько усмирить худшие проявления поведения их соотечественников за рубежом. Кроме того, в городе был принят ряд законодательных мер, призванных улучшить его имидж и положить конец пьянству туристов.