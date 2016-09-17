На Майорке пьяная туристка насмерть сбила полицейского

На Майорке задержана французская туристка, сбившая насмерть полицейского, который катался на велосипеде со своим восьмилетним сыном. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления местных властей, уровень алкоголя в ее крови в четыре раза превышал допустимую норму. В машине также находилась подруга 35-летней туристки.

Инцидент произошел в среду вечером. Пострадавший был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Позже он скончался от полученных травм. 44-летний мужчина служил в местной полиции. В Сети появилось видео, на котором туристка в наручниках стоит на коленях и по-французски просит отпустить ее, заявляя, что она медсестра. Женщина была задержана. Ей инкримиируется непреднамеренное убийство и вождение в состоянии алкогольного опьянния.

Туристка сказала судье, что она и ее подруга выпили бутылку белого вина и рюмку ликера в ресторане и еще два шота в другом заведении. После происшествия она попыталась оказать сбитому полицейскому первую помощь.