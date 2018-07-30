На Майорке двоих мужчин покалечило гребным винтом лодки

Двое мужчин были госпитализированы в тяжёлом состоянии после того как попали под винт двигателя моторной лодки. Они плавали вдали от берега в районе пляжа Es Trenc в муниципалитете Кампос. Одному из пострадавших оторвало руку. У второго была раздроблена нога, и её также пришлось ампутировать.

Как сообщили в службе спасения, инцидент произошёл в пятницу, 27 июля, в зоне, где разрешён проход судов. По всей видимости, мужчины находились в воде без каких-либо опознавательных знаков.

Моторная лодка наехала на мужчин сверху, и гребной винт задел обоих. Пострадавших подняли на лодки и отвезли на пляж Playa del Marqués., откуда скорая забрала их в больницу Son Espases в Пальме. Для их доставки в медучреждение была проведена операция «зелёный сигнал», которая позволяет скорым как можно быстрее доехать до больницы.

Состояние мужчины, потерявшего руку, стабильное, в то время как его спутник находится в отделении интенсивной терапии с менее утешительными прогнозами.