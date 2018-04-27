На Канарах задержан пропагандист, связанный с ДАИШ

Гражданская гвардия задержала на этой неделе в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 31-летнего мужчину по подозрению в деятельности по вербовке террористов и распространении идеологии «Исламского государства».

О проведённой операции сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо. Задержанный – уроженец Иордании, получивший испанское гражданство.

В социальных сетях мужчина активно пропагандировал идеи джихадизма. Следователи обратили внимание на его страницу в Facebook ещё в августе 2016 года. На ней он размещал видеоматериалы и призывы к насилию. Сначала он ограничивался распространением контента террористических групп, а позже перешёл к активным призывам вступать в ДАИШ.

В марте 2017 года подозреваемый покинул Испанию и вместе с семьёй обосновался в Германии. Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов европейских стран, расследование продолжилось, и, как только мужчина вернулся в Испанию, была проведена операция по его задержанию.