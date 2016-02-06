На Канарах задержан иностранец, покусавший собаку

В Маспаломасе (Канарские острова) 26-летний иностранец напал на собаку, избил её и покусал. Об этом сообщают в субботу испанские СМИ со ссылкой на национальную полицию.

Агрессор задержан. По словам очевидцев, он набросился на улице на маленькую собачку, нанес ей несколько ударов, а потом вцепился зубами в шею. Люди позвали полицейский патруль, который находился неподалёку. Мужчину задержали, а собаку доставили к ветеринару.

В полиции не уточняют национальность мужчины, отмечая лишь, что это иностранец, а его инициалы - S.V.S.