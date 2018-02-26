На Канарах из-за бури отменили авиарейсы и футбольные матчи

В воскресенье по Канарским островам пронёсся ураган. На острове Ла-Пальма порывы ветра достигали 109 км/ч, а на Эль-Йерро выпало 40 мм осадков.

В Координационный центр Канарских островов в воскресенье поступили сообщения о 200 инцидентах, связанных с последствиями урагана. В большинстве случаев речь шла о камнепадах на дорогах, поваленных деревьях и перебоях с электроэнергией.

На Тенерифе движение на всех дорогах было восстановлено к концу дня в воскресенье.

Ураган повлиял на работу аэропортов. Аэропорты Тенерифе-Южный и Тенерифе-Северный отменили все рейсы, в связи с плохими условиями видимости и частичным затоплением взлётно-посадочный полосы. Рейсы, следовавшие на Лансароте, перенаправлялись на Фуэртевентуру и Гран-Канарию. На Ла-Пальме также отменили все рейсы.

В связи с погодными условиями были перенесены футбольные матчи второго дивизиона Тенерифе-Луго и Лас-Пальмас Атлетико-Гранада B, а также 7 матчей третьего дивизиона.

По прогнозам синоптиков, ясная погода установится в восточной части Канарских островов в понедельник к вечеру. В то же время не исключается возможность единичных гроз на севере и западе архипелага.