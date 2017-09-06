На Ибице пресечена деятельность необычной нарколаборатории

На Балеарских островах офицеры Гражданской гвардии расформировали лабораторию, занимавшуюся производством гашишного масла. Как сообщают информационные агентства страны, хранилось оно в замороженном виде. Данный вид наркотических веществ пока не слишком распространен в Испании, а его производство считается крайне опасным в силу использования газов.

Лаборатория была обнаружена в рамках операции Kudde в муниципалитете Альгайда (остров Ибица). Она располагалась на крупном промышленном складе. Для того, чтобы марихуана лучше росла, в помещении играла музыка. Впрочем, внимание следователей привлекли не ее звуки, а само по себе изготовление гашишного масла: ранее в стране уже было перехвачено несколько партий этого наркотика, однако соответствующих производств подобного масштаба правоохранительные органы еще не находили. Операция закончилась задержанием четырех человек, в том числе главы организации. Они были помещены под стражу. В лаборатории агенты Гражданской гвардии изъяли 1 300 кустов марихуаны и 28 килограмм замороженного масла.

Использование легко воспламеняющихся газов вроде бутана для получения вышеупомянутого вещества делает его производство крайне опасным в домашних условиях. Об этом ранее предупреждало американское Управление по борьбе с наркотиками: по словам его представителей, в одной из найденных в США лабораторий применялось такое количество газа, что в случае взрыва на воздух взлетели бы сразу несколько жилых домов.

После его получения гашишное масло смешивают со спиртом, который продается в аптеках, что позволяет сохранить качества наркотика. Преступники с Ибицы замораживали полученную смесь, чтобы она не распространяла сильный характерный запах.

Гашишное масло высоко ценится среди потребителей, так как по уровню производимого эффекта оно примерно в пять раз превосходит обычное курение марихуаны. По словам следователей, в Испании это вещество пока встречается редко в силу малого количества поставщиков, в то время как в США спрос на него достаточно высок.

Обычно потребители капают немного масла на кончик самокрутки с марихуаной и выкуривают ее. Доступным этот наркотик не назовешь: стоимость грамма варьируется от 7 до 8 евро, а килограмм обходится примерно в 4-5 тысяч, поэтому производители получают довольно весомую прибыль. Так, перехваченная на Ибице партия принесла бы злоумышленникам более 100 000 евро. В любом случае, одно только выращивание марихуаны уже обеспечило бы достаточный доход: стоимость килограмма на островах составляет около 3 000 евро, на юге материковой части Испании – в 1 700-2 000, а в Германии его цена достигает 5 000 евро.