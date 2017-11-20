На французско-испанской границе ранен марокканец, кричавший "Аллаху акбар"

В минувшие выходные неподалеку от границы с Францией испанские полицейские ранили безоружного гражданина соседней страны, который, по их словам, выкрикивал "Аллаху акбар". Инцидент произошел на одной из платных трасс пограничного района. Офицеры ошибочно заподозрили, что пострадавший вооружен.

Пострадавший, уроженец Марокко, ехал вместе с женщиной-пассажиркой на зарегистрированном во Франции автомобиле. В субботу рано утром он прибыл к пункту оплаты проезда неподалеку от городка Ла-Жункера. Патруль Гражданской гвардии был предупрежден о его прибытии, так как поведение мужчины казалось странным. "Полицейские попросили его выйти из машины. Наконец он подчинился и пошел в их сторону, держа в руках неизвестный предмет", - рассказал пресс-секретарь полиции. По словам офицеров, после этого мужчина закричал "Аллаху акбар". "Агенты несколько раз просили его прекратить и стреляли в воздух, чтобы напугать, но, так как мужчина продолжал двигаться вперед, они выстрелили ему в бедро", - отметил пресс-секретарь. После этого водитель начал раздеваться. По предварительным данным, он страдает умственным расстройством.

Представители Гражданской гвардии отметили, что жизни раненого ничто не угрожает. В настоящий момент он находится в одной из больниц Жироны. Начато расследование с целью выяснения обстоятельств случившегося.