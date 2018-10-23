Мужчина пытался проплыть на байдарке по затопленным улицам Эстепоны

Один из жителей Эстепоны (Малага) был замечен за попыткой проплыть на байдарке по затопленным улицам города, после того как в выходные сильные дожди обрушились на Коста-дель-Соль .

В некоторых местах уровень воды на улицах курорта превысил 30 см. Всего за час в окрестностях Эстепоны выпало около 80 мм осадков.

Движение было затруднено, и из-за опасной дорожной обстановки, местные власти призвали горожан по возможности воздержаться от поездок.

Один из местных жителей решил заменить автомобиль на более уместный в условиях потопа транспорт. На распространившихся в сети кадрах видно, как мужчина в дождевике на жёлтой лодке, передвигается вдоль затопленных кафе.