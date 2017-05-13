Мощная кибератака обрушилась на испанскую компанию Telefonica

Вирус WannaCry, которым накануне оказались заражены компьютеры компьютеры по всему миру, не обошел стороной и испанскую телекоммникационную сеть Telefonica. Хакеры похитили архивы компании и потребовали выкуп в криптовалюте.

Работники компании, чьи компьютеры успел поразить вирус, рассказывают, что внезапно весь экран стал синим. У других выскочила табличка с уведомлением о заражении. Всех сотрудников компании попросили выключить свои компьютеры и отключить мобильные телефоны от корпоративной сети Wi-Fi. Кроме того, им рекомендовали вытащить батарею из ноутбука и ни в коем случае не уносить компьютер домой. На всякий случай такие же рекомендации для своих сотрудников озвучили крупные энергетические компании Iberdrola и Gas Natural Fenosa.

Основной вопрос, который волнует сейчас испанцев: затронет ли вирус миллионы обычных клиентов Telefonica? И на него пока нет однозначного ответа. Специалисты допускают такую возможность. Между тем в правительстве Испании поспешили успокоить, заявив, что вирус "не затронет оказание услуг, работу сетей и их клиентов".

Кибератаки в пятницу обрушили не только на Испанию. Пострадали компьютеры в России, Китае, США, Канаде, Италии. и других странах.