Могилу Франко осквернили

Гражданская гвардия задержала испанского скульптора Энрике Тенрейро за акт вандализма на могиле Франсиско Франко в мемориальном комплексе «Долина павших» в Эль-Эскориаль (Мадрид).

Пока в правительстве обсуждают вопрос перезахоронения испанского диктатора, скульптор решил провести своеобразную «акцию протеста», как он сам охарактеризовал свои действия. Художник вылил на надгробие кроваво-красную краску, набросал с её помощью силуэт голубя мира и написал слова Por la libertad («За свободу»).

Как сообщают в Организации национального наследия, инцидент произошёл в 10:50 31 октября. Отмечается, что мужчина перелил краску в пластиковую ёмкость, чтобы беспрепятственно пройти контроль на входе.

Скульптору могут предъявить обвинения в нанесении ущерба на почве ненависти.

На видеозаписи, сделанной в базилике во время инцидента, видно, как мужчина подходит к могиле, отодвигает цветы с надгробия и наносит краску. Когда к нему подошли сотрудники охраны, он также начал выкрикивать: «За свободу и примирение испанцев, чтобы не было проигравших!». Когда некоторые посетители базилики начали его упрекать, художник заявил, что не является противником единства Испании, но отметил, что Франко «убил очень много людей».