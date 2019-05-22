Мэра испанского городка взяли под охрану из-за войны между цыганскими кланами

Мэра О-Пориньо (Галисия) Эву Гарсиа взяли под охрану после того, как ее собаку зарезал неизвестный. Это произошло после того, градоначальника встала на сторону одного из враждующих цыганских кланов.

Инцидент произошел в воскресенье. Пока мэр находилась на предвыборном мероприятии, в ее дом проникли неизвестные и зарезали одну из собак. Это случилось через пару часов после того, как Гарсиа публично выразила поддержку цыганскому семейству Саморанос, комментируя перестрелку, в которой были ранены двое юношей. Позиция мэра не понравилась другому цыганскому клану - семейству Моронес, которое враждует с Саморанос.

Теперь дом мэра взят под усиленную охрану, а сама она не собирается отступать. «Я не отступлю. Если у нас тут есть мафия, которая таким образом предупредила меня, чтобы я больше не называла вещи своими именами, то она ошибается», - заявила она. Гарсиа добавила, что ее обязанность как мэра заключается в «защите всех горожан, независимо от их этнической принадлежности, религии и происхождения».