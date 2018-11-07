Мэр андалусского муниципалитета Эль-Борхе найден мёртвым

Мэр муниципалитета Эль-Борхе (Малага) Сальвадор Фернандес Марин был найден мёртвым в понедельник, 5 ноября.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По информации Europa Press, на теле политика не было следов насилия, но точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Фернандес Марин принадлежал к Испанской социалистической рабочей партии. В андалусском подразделении партии выразили глубокую скорбь в связи с его смертью и отменили официальные мероприятия, запланированные на 6 ноября, по всему автономному сообществу.

Социалисты Малаги также скорбят по мэру Эль-Борхе. Руководство местной партии выразило соболезнования и слова поддержки семье политика.