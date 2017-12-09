Масштабное возгорание в арагонском муниципалитете Вальдерробрес взято под контроль

В субботу около 17:00 правительство Арагона сообщило, что пожар, возникший в пятницу в районе муниципалитета Вальдерробрес, был взят под контроль. Огонь в сосновом лесу около водохранилища Пена бушевал около суток и привел к превентивной эвакуации приблизительно двадцати человек, пишет портал Heraldo. Версия о естественных причинах возгорания на данный момент даже не рассматривается.

После того, как огонь был взят под контроль, на месте осталась одна пожарная машина и наряд спасателей из Теруэля. Остальные постепенно покинули район в первые вечерние часы.

Возгорание возникло в пятницу вечером в труднодоступной зоне. Темнота помешала начать тушение с воздуха, но уже на рассвете к борьбе с огнем подключилась авиация. Языки пламени были видны даже из города и с нескольких смотровых площадок. "Это было очень тяжело, - поделился мэр Вальдерробреса Карлос Боне. – Огонь моментально набрал огромную силу, и у нас не было достаточных ресурсов для борьбы с ним". Постепенно на место подтянулись дополнительные наряды. Градоначальник поблагодарил их за активное содействие. "Их труд в ночное время был впечатляющим, - подчеркнул Боне. – Вмешательно пожарной авиации на рассвете сыграло решающую роль и помогло предотвратить беду".

В связи с масштабами бедствия в превентивном порядке были эвакуированы около 20 жителей четырех близлежащих поместий. Два из них используются в туристических целях, а два других принадлежат частным лицам.