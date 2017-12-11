Марокканец попытался ввезти в Испанию мальчика под приборной панелью автомобиля

В Мелилье офицеры Гражданской гвардии задержали 65-летнего марокканца, который пытался провезти под приборной панелью своего автомобиля гвинейского мальчика. Как сообщает El Mundo, ребенка обнаружили во время рутинного досмотра на пограничном пункте Бени-Энсар.

Полицейские производили досмотр въезжавших из Марокко автомобилей и остановили водителя BMW X5 с номерами вышеупомянутой страны. Проверив его документы и багажник машины, офицеры не заметили ничего подозрительного, однако контроль с помощью особого детектора биений вызвал у них сомнения, поэтому стражи порядка тщательно осмотрели салон. Нащупав тело человека, один из инспекторов оторвал приборную панель, под которой и был спрятан ребенок. Пассажир оказался 12-летним уроженцем Гвинеи. Документов он при себе не имел.

Полицейские конфисковали автомобиль и задержали его водителя по обвинению в преступлении против прав иностранных граждан. Он был передан в распоряжение суда Мелильи. Мальчика, в свою очередь, после оказания первой медицинской помощи направили в местный детский центр, собщив о произошедшем в прокуратуру по делам несовершеннолетних.

Пресс-секретарь командования Гражданской гвардии отметил, что "мафия не дремлет и постоянно находит новые способы для осуществления торговли людьми с целью получения экономической выгоды. Они используют дорогие автомобили, чтобы не вызывать подозрений и тем самым обманывать инспекторов".