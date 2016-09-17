Марокканец надругался над религиозными символами в Наварре

В маленьком городке Рибафорада в Наварре с населением всего в 4 тысячи жителей спокойствие было нарушено осквернением христианских религиозных символов. Их совершил 20-летний марокканец по имени Наоуф.

Молодой человек проник в церковь и разорвал библию. После этого он поехал в город Фонтельяс, который находится в 7 километрах от Рибафорады, и залез там в храм, где поджег скульптуры, сломал молитвенник и разбросал предметы ризницы.

Житель города, заметивший хулигана, вызвал полицию, однако Наоуф не был арестован. После он поехал в город Туделе на велосипеде, где на одном из балконов снял флаги с католической символикой. Полицейские только записали данные молодого человека и отпустили его домой. Позже, когда полиция разных районов сопоставила преступления, совершенные им в течение дня, молодой человек всё же был арестован. Но потом отпустили.

Вечером на той же неделе он забрался на церковь и сбросил вниз крест, который простоял там 400 лет. Наоуф был снова арестован, но перед этим успел обезглавить статую покровителя города…