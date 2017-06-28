Мальчик приехал из Марокко в Испанию, держась за днище автобуса

Африканский мальчик проехал по меньшей мере 230 километров из Марокко в Испанию, прицепившись к днищу автобуса. Сотрудники экстренной службы Севильи опубликовали в Twitter видеозапись, на которой видно, как одетого в испачканную футболку мальчика уводят от прибывшего из Танжера автобуса. Они также отметили, что ребенок был доставлен в госпиталь, однако его здоровью ничто не угрожает. По словам представителей полиции, мальчик, по всей видимости, является гражданином Марокко. Они также подчеркнули, что автобус приехал из Тетуана, другого города страны, расположенного еще дальше от Испании.
"По прибытии в Севилью водитель собирался выпустить пассажиров, когда вдруг заметил нечто странное. Он позвонил в полицию и в спасательную службу. Прибывший на место наряд обнаружил под автобусом мальчика, который держался за его днище", - рассказали источники в полиции.
Африканские иммигранты регулярно подвергают свою жизнь опасности при попытках переправиться в Европу через Испанию. Многие пытаются пересечь Средиземное море на самодельных лодках или перебраться через ограждения, отделяющие территорию испанских автономных городов Сеута и Мелилья от северной части Марокко.
Ранее в этом месяце границу пересек автомобиль, в котором были прятались пятеро марокканцев. Машина фактически протаранила себе дорогу: офицерам пришлось оставить свои посты, чтобы не стать жертвами наезда. Прибыв в Мелилью, водитель бросил автомобиль и попытался убежать, однако полиции удалось задержать его. Внутри были найдены еще несколько человек. Двое находились в багажнике, двое – под задними сиденьями и еще один – под приборной доской.Темы: Происшествия