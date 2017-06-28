Мальчик приехал из Марокко в Испанию, держась за днище автобуса

Африканский мальчик проехал по меньшей мере 230 километров из Марокко в Испанию, прицепившись к днищу автобуса. Сотрудники экстренной службы Севильи опубликовали в Twitter видеозапись, на которой видно, как одетого в испачканную футболку мальчика уводят от прибывшего из Танжера автобуса. Они также отметили, что ребенок был доставлен в госпиталь, однако его здоровью ничто не угрожает. По словам представителей полиции, мальчик, по всей видимости, является гражданином Марокко. Они также подчеркнули, что автобус приехал из Тетуана, другого города страны, расположенного еще дальше от Испании.