Мадридская полиция задержала предполагаемого преступника прямо на борту самолета

В минувшую среду мадридские офицеры Национальной полиции задержали предполагаемого преступника, которому инкриминируются неисполнении приговора и совершение насилия по гендерному признаку, который намеревался покинуть страну и вылететь в Колумбию. Как сообщают информационные агентства Испании, пострадавшая подала заявление в комиссариат, и в ее отношении был вынесен охранный судебный приказ, так как полицейские оценили степень возможной опасности как крайне высокую.

Когда офицеры прибыли домой к подозреваемому, чтобы задержать его, преступник решил сбежать в Кали. Он отправил своей жертве фотографию из аэропорта, и женщина сообщила об этом стражам порядка. После этого на борт самолета поднялись полицейские, следящие за безопасностью в аэропорту Барахас, которые и арестовали подозреваемого.