Мадрид: 430 полицейских пострадало во время столкновений в Каталонии

Министерство внутренних дел Испании сообщило о том, что в результате воскресных столкновений в Каталонии при проведении операции по предотвращению незаконного референдума пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.
По информации портала 20 minutos, большинство агентов получили лёгкие ранения: ушибы и ссадины. 39 агентам, в том числе 19 сотрудникам полиции и 20 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась незамедлительная медицинская помощь.
В правительстве Каталонии, в свою очередь, приводят данные о 893 пострадавших от рук правоохранителей. Два человека по-прежнему находятся в больнице. Они были госпитализированы с тяжёлыми ранениями, однако, сообщается, что их состояние стабильно.Темы: Происшествия Барселона