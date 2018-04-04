Лжеполицейский насильно удерживал девушку в отеле Барселоны

Каталонская полиция освободила девушку, которую насильно удерживал в одном из отелей в районе Сантс-Монжуик в Барселоне знакомый, выдававший себя за полицейского.

Когда в полицию поступило сообщение о преступлении, агенты связались с братом предполагаемой жертвы. Он подтвердил, что девушку удерживал против её воли знакомый молодой человек.

Мосос-д'Эскуадра приступили к поискам в гостиницах района и в конечном итоге обнаружили злоумышленника и жертву в отеле на улице Сантс.

Девушка рассказала, что познакомилась с похитителем в интернете. Он представился полицейским и вошёл в доверие к жертве. На протяжении нескольких месяцев они поддерживали дружеские отношения, однако однажды девушке стало известно, что мужчина лгал ей и на самом деле не работал в правоохранительных органах. Девушка пригрозила заявить в полицию, после чего он решил похитить её, чтобы она не могла никому сообщить об этом.

В распоряжении похитителя были банковские карты девушки и её личные вещи и документы. Тем не менее, ей удалось усыпить бдительность злоумышленника и связаться с родственниками.