Ликвидирована крупнейшая сеть, ввозившая в Испанию гашиш

Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия обезвредила крупнейшую с стране преступную сеть, специализирующуюся на контрабанде гашиша. Задержаны 19 человек и конфисковано 13 тонн наркотика. Главарю банды по кличке "Месси" удалось сбежать.

Помимо наркотиков, полицейские изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 20 тысяч евро и восемь краденых внедорожников. Опечатаны шесть квартир в Альхесирасе (Кадис).

Расследование началось в январе 2016 году. ОПГ состояла из "разгрузчиков", которые принимали гашиш на испанских пляжах, перевозчиков и распространителей. Члены банды сами отправляли в Марокко пустые лодки, которые возвращались в Испанию уже на следующий день с наркотиками. На берегу их встречали разгрузчики. Дальше гашиш на внедорожниках отвозили на склады.

Неуловимый главарь преступной группы по прозвищу "Месси" в январе 2017 году сбежал в Марокко, когда понял, что в отношении него ведется расследование. Однако это не помешало ему посещать Испанию.