Легенда латиноамериканского джаза Джерри Гонсалес погиб в пожаре в Мадриде

Трубач и перкуссионист родился в Нью-Йорке, но вдохновлялся латиноамериканскими мотивами. Он играл в таких группах как Beach Boys и Dizzy Gillespie, основал Fort Apache Band и несколько раз был номинирован на премию Грэмми.

По сообщениям испанских СМИ, причиной смерти 69-летнего музыканта стала остановка сердца.

В мэрии Мадрида подтвердили, что некий 69-летний мужчина был доставлен в больницу с отравлением дымом, но его личность не называется. Предположительно, это был именно Гонсалес, и он скончался в больнице.