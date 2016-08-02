Квартирные кражи в Испании чаще совершают албанцы, румыны и грузины

В отпускной период эксперты чаще предупреждают об опасности ограбления домов и квартир. Впрочем, особых принципов сезонности преступники не соблюдают. Несмотря на то, с квартирными кражами ведется непрерывная борьба, воры по-прежнему проникают в дома жителей Испании, пишет El Mundo.

Выделить типичный профиль грабителя сложно, отмечает майор Альберто Родао, руководитель подразделения Гражданской гвардии по борьбе с преступлениями против имущества. По состоянию на конец 2015 года его ведомство расследовало 60 дел, связанных с подобными правонарушениями. Их основная сложность – мобильность преступых группировок: так, они могут покинуть Мадрид по трассе A-6, совершить несколько ограблений в Астурии и вернуться в Мадрид по шоссе A-1. Несмотря на это, чаще всего ограбления совершают представители местных группировок.

Воры действуют как в урбанизациях испанских городов средней величины, так и в других странах. По этой причине полицейские постоянно поддерживают контакт и сотрудничают со своими европейскими коллегами.

В число наиболее активных группировок входят албанские. Одна из их за месяц совершила налеты на 50 роскошных шале в Мадриде и его окрестностях. Они пользовались отпущенным по закону сроком пребывания в 3 месяца, совершали преступления и возвращались на родину.

Особо опасными считаются грузинские группировки, члены которых подчиняются строгой иерархии. На нижней ступени зачастую находятся наркоманы, от которых вышестоящие члены организации требуют выполнения определенного плана, отмечает издание. Действуют они по всей Европе.

Значительную часть грабителей ввиду многочисленности их колонии составляют румыны. Они менее избирательны при выборе добычи и похищают все, что попадется им на пути, в том числе и одежду.

Кроме того, существуют и испанские группировки, члены которых переодеваются в полицейских или агентов Гражданской гвардии для совершения налетов. В Мадриде одна из подобных группировок грабила дома китайцев, которые обычно хранят у себя наличные деньги.

Чаще всего грабители устраивают предварительную слежку за жертвой. Их интересуют в первую очередь деньги и драгоценности, однако они также похищают мобильные телефоны и другую технику. Иногда они закапывают награбленное в сельской местности и возвращаются к нему только через месяц.

Парадоксально, но отправить представителей подобных банд за решетку – задача непростая. В первую очередь эти сложности обусловлены передвижным характером их деятельности. Кроме того, иногда доказать преступление невозможно в силу отсутствия вещественных доказательств в виде украденных предметов. Негативное влияние также оказывает отсутствие свидетелей: во многих случаях воры грабят пустующие дома, стоящие отдельно от других.