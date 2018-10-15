Коррида в испанской глубинке: 16 пострадавших

В субботу в 16:49 в спасательную службу поступило сообщение о том, что один из быков сбежал с арены, где проводились традиционные бои быков. На место выехало несколько машин медпомощи, Красного креста и спасательной службы.

Среди пострадавших дети полутора, четырёх, пяти и шести лет, а также 12 взрослых в возрасте от 21 до 73 лет. Четырёхлетнего ребёнка доставили в Больницу матери и ребёнка в Бадахосе вместе с тремя другими ранеными. Ещё четыре человека были доставлены в больницу имени Инфанты Кристины в столице провинции с различными травмами. Остальные получили помощь на месте.