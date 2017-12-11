"Король гашиша" отпущен на свободу под залог в 80 000 евро

Крупный наркодилер Абделла Эль-Хадж Садек, известный также как "Король гашиша" и "Месси", сдавшийся правосудию три дня назад, был отпущен на свободу под залог в 80 000 евро. Как сообщает газета ABC, полиция преследовала его четыре года подряд, а в январе, после обнаружения партии гашиша весом в 7,3 тонны в шале Эль-Хаджа в Альхесирасе, вступил в силу ордер на его розыск и арест. Несколько дней назад "Месси" явился с повинной в здание командования Гражданской гвардии вместе со своими подельниками, однако ему в очередной раз удалось избежать заключения: как рассказали источники в полиции, генеральный прокурор Альхесираса Хуан Сиснерос и адвокаты наркодельца заключили соглашение за спиной у прокурора по борьбе с торговлей наркотиками и следователей.

"Это отвратительное соглашение. Он в очередной раз обманул прокуратуру. За несколько месяцев мы обнаружили 13 тонн принадлежащего ему гашиша, оружие, угнанные автомобили… Он в любом случае продолжил бы торговать наркотиками, но сейчас ему эту задачу максимально упростили", - поделился один из полицейских, несколько месяцев следивших за "Месси".

В свою очередь, генпрокурор региона Хуан Сиснерос обосновал свое решение следующими аргументами: "В отношении Эль-Хаджа было возбуждено два дела. Он скрывался в Марокко и пришел к нам сам. Мы не могли заключить соглашение о явке с повинной для заключения в тюрьму, потому что тогда он бы не сдался. Эль-Хадж хотел, чтобы в его отношении не применялись превентивные меры, поэтому заплатил залог. У него изъяли паспорт, и теперь он должен ежедневно являться в суд". Критику в свой адрес Сиснерос объяснил "противостоянием двух полицейских корпусов, каждый из которых хотел сам произвести задержание".

Наркодилеру удалось уйти от правосудия уже во второй раз. Прошлый эпизод произошел менее года назад, когда Эль-Хадж вышел на свободу благодаря предполагаемому содействию в операции против джихадистов. "Мы так и не узнали, в чем именно заключалась эта помощь, но мы знаем, что он пытался заплатить за убийство двух наших коллег", - говорят приближенные к делу источники. Это произошло после расформирования преступной сети: тогда торговец предложил 30 000 евро тому, кто убьет двух ведущих дело инспекторов. Вышеупомянутые источники также рассказали, что один из адвокатов Эль-Хаджа вел переговоры о его явке с повинной в высших кругах столицы. Параллельно с этим и сам торговец обсуждал этот вопрос по WhatsApp с инспектором и капитаном Судебной полиции Гражданской гвардии Альхесираса.